Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Grad Porec

Земельные участки в Grad Porec, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки 5 спален в Kadumi, Хорватия
Земельные участки 5 спален
Kadumi, Хорватия
2 ванных комнат 550 м²
€ 1,430,000
Окрестности Пореча, красивый большой дом на продажу, состоящий из дома 550 м2 и большого сад…
Realting.com
Перейти