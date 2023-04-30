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Земельные участки в Grad Korcula, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Zrnovo, Хорватия
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
757 м²
€ 85,000
Земля под застройку, 757 м2, Жрново Земля под застройку 757 м2 в Зрново на острове Корчула. …
Земельные участки в Zrnovo, Хорватия
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
587 м²
€ 65,000
Земля с видом на море, 587 м2, Зрновская Баня, Корчула Редкая возможность для многоцелевого …
Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
39 823 м²
€ 240,000
Сельскохозяйственные угодья с возможностью строительства, 39 823 м2, 800 м до моря, Кара, ос…
Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
9 700 м²
€ 65,000
Корчула - Кара. Сельскохозяйственная земля вдоль дороги 9 700 м2 с 3 старыми каменными домам…
Земельные участки 1 комната в Pupnat, Хорватия
Земельные участки 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат 180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
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