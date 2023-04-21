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Земельные участки в Grad Kastav, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Кастав, Хорватия
Земельные участки
Кастав, Хорватия
1 348 м²
€ 125,000
Строительный участок с видом на море, Кастав, Риека Город Кастав расположен в непосредственн…
Земельные участки в Jurdani, Хорватия
Земельные участки
Jurdani, Хорватия
1 560 м²
€ 60,000
Земля под застройку в холмистом лесу, 1.560 м2, Матулджи Просторная земля под застройку расп…
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