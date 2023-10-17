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Земельные участки в Ястребарско, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Ястребарско, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Ястребарско, Хорватия
Площадь 10 160 м²
I26544 Stara Karlovačka
€355,000
Земельные участки в Ястребарско, Хорватия
Земельные участки
Ястребарско, Хорватия
Площадь 200 000 м²
Ястребарско, сельскохозяйственная земля   Сельскохозяйственная земля общей площадью 200 00…
€1,50 млн
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