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Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 10 736 м²
€ 49,000
Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 1 689 м²
€ 20,000
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