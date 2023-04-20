Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Hvar

Земельные участки в Grad Hvar, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Zarace, Хорватия
Земельные участки
Zarace, Хорватия
€ 2,020,000
Расположение: остров Хвар Размер участка: 101 000м2 Дорожное соединение
Земельные участки в Zarace, Хорватия
Земельные участки
Zarace, Хорватия
€ 1,490,000
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
Земельные участки в Selca kod Starog Grada, Хорватия
Земельные участки
Selca kod Starog Grada, Хорватия
18 403 м²
€ 552,090
Хвар В красивом месте в 1-м ряду от моря на острове Хвар продается сельскохозяйственная зем…
Земельные участки в Selca kod Starog Grada, Хорватия
Земельные участки
Selca kod Starog Grada, Хорватия
490 000 м²
Цена по запросу
Хвар, Паклени отоци, сельскохозяйственная земля, собственность 49 га со старым домом, виногр…
Realting.com
Перейти