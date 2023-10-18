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Земельные участки в Grad Daruvar, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Daruvarski Brestovac, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Daruvarski Brestovac, Хорватия
Площадь 64 800 м²
I26344 Даруварски Брестовац
€1,30 млн
Realting.com
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