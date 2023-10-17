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Земельные участки в Grad Crikvenica, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Dramalj, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Dramalj, Хорватия
Площадь 914 м²
Участок под застройку в Ядраново с прекрасным видом на море и полной приватностью В туристич…
€201,080
Земельные участки с подведенным электричеством в Dramalj, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Dramalj, Хорватия
Площадь 741 м²
Участок под застройку в Ядраново с прекрасным видом на море и полной приватностью В туристич…
€163,020
Земельные участки в Selce, Хорватия
Земельные участки
Selce, Хорватия
Площадь 856 м²
Цриквеница-Винодол Ривьера Продаются 2 красивых, небольших урбанизированных участка в зоне …
€150,000
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