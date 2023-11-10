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Земельные участки в Биоград-на-Мору, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Биоград-на-Мору, Хорватия
Земельные участки
Биоград-на-Мору, Хорватия
Площадь 3 537 м²
Свети Филип и Яков, земельный участок под застройку ок. 3.537 м2, со старым домом (полдома в…
€550,000
Realting.com
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