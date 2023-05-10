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Земельные участки в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

56 объектов найдено
Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 842 м²
€ 250,000
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
Площадь 532 м²
€ 49,000
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
Площадь 535 м²
€ 49,000
Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 531 м²
€ 350,000
Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 337 м²
€ 320,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 720 м²
€ 120,000
Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
€ 399,000
Земельные участки в Blato, Хорватия
Земельные участки
Blato, Хорватия
Площадь 2 452 м²
€ 168,000
Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
Площадь 340 м²
€ 120,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 592 м²
€ 79,920
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
€ 950,000
Земельные участки в Sudurad, Хорватия
Земельные участки
Sudurad, Хорватия
Площадь 1 440 м²
€ 100,800
Земельные участки в Gromaca, Хорватия
Земельные участки
Gromaca, Хорватия
Площадь 9 708 м²
€ 250,000
Земельные участки в Smokvica, Хорватия
Земельные участки
Smokvica, Хорватия
Площадь 1 653 м²
€ 510,000
Земельные участки в Loviste, Хорватия
Земельные участки
Loviste, Хорватия
Площадь 1 150 м²
€ 172,000
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
€ 950,000
Земельные участки в Kuciste, Хорватия
Земельные участки
Kuciste, Хорватия
Площадь 10 897 м²
€ 545,000
Земельные участки в Trpanj, Хорватия
Земельные участки
Trpanj, Хорватия
Площадь 1 417 м²
€ 170,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 13 745 м²
€ 500,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 2 742 м²
€ 240,000
Земельные участки в Drace, Хорватия
Земельные участки
Drace, Хорватия
Площадь 2 626 м²
€ 761,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 1 199 м²
€ 130,000
Земельные участки в Zrnovo, Хорватия
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
Площадь 757 м²
€ 85,000
Земельные участки в Broce, Хорватия
Земельные участки
Broce, Хорватия
Площадь 733 м²
€ 55,000
Земельные участки в Kula Norinska, Хорватия
Земельные участки
Kula Norinska, Хорватия
Площадь 3 072 м²
€ 89,000
Земельные участки в Zrnovo, Хорватия
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
Площадь 587 м²
€ 65,000
Земельные участки в Orebic, Хорватия
Земельные участки
Orebic, Хорватия
Площадь 1 658 м²
€ 207,500
Земельные участки в Zaklopatica, Хорватия
Земельные участки
Zaklopatica, Хорватия
Площадь 5 185 м²
€ 250,000
Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
Площадь 39 823 м²
€ 240,000
Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 8 172 м²
€ 1,634,400
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