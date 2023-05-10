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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Земельные участки в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
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56 объектов найдено
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Земельные участки
Lastovo, Хорватия
842 м²
€ 250,000
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
532 м²
€ 49,000
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
535 м²
€ 49,000
Земельные участки
Zaton, Хорватия
531 м²
€ 350,000
Земельные участки
Zaton, Хорватия
337 м²
€ 320,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
720 м²
€ 120,000
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
€ 399,000
Земельные участки
Blato, Хорватия
2 452 м²
€ 168,000
Земельные участки
Potirna, Хорватия
340 м²
€ 120,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
592 м²
€ 79,920
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
€ 950,000
Земельные участки
Sudurad, Хорватия
1 440 м²
€ 100,800
Земельные участки
Gromaca, Хорватия
9 708 м²
€ 250,000
Земельные участки
Smokvica, Хорватия
1 653 м²
€ 510,000
Земельные участки
Loviste, Хорватия
1 150 м²
€ 172,000
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
€ 950,000
Земельные участки
Kuciste, Хорватия
10 897 м²
€ 545,000
Земельные участки
Trpanj, Хорватия
1 417 м²
€ 170,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
13 745 м²
€ 500,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
2 742 м²
€ 240,000
Земельные участки
Drace, Хорватия
2 626 м²
€ 761,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 199 м²
€ 130,000
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
757 м²
€ 85,000
Земельные участки
Broce, Хорватия
733 м²
€ 55,000
Земельные участки
Kula Norinska, Хорватия
3 072 м²
€ 89,000
Земельные участки
Zrnovo, Хорватия
587 м²
€ 65,000
Земельные участки
Orebic, Хорватия
1 658 м²
€ 207,500
Земельные участки
Zaklopatica, Хорватия
5 185 м²
€ 250,000
Земельные участки
cara, Хорватия
39 823 м²
€ 240,000
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
8 172 м²
€ 1,634,400
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