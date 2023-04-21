Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Беловарско-Билогорская жупания

Земельные участки в Беловарско-Билогорская жупания, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Opcina Dezanovac, Хорватия
Земельные участки
Opcina Dezanovac, Хорватия
1 550 м²
€ 341,000
Солин, Св. Kajo, земля смешанной застройки, 1556 м2, в зоне M1, возможность строительства жи…
Земельные участки в Opcina Dezanovac, Хорватия
Земельные участки
Opcina Dezanovac, Хорватия
2 000 м²
€ 170,000
Трогир - Плано, земля под застройку (жилая - бизнес) с разрешением на строительство бизнес -…
Земельные участки в Opcina Dezanovac, Хорватия
Земельные участки
Opcina Dezanovac, Хорватия
5 090 м²
€ 407,200
Трогир - Плано, земля под застройку в хозяйственных целях Площадь участка: 5,090 м2 Доступ…
Realting.com
Перейти