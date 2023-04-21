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Земельные участки в Benkovac, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Benkovac, Хорватия
Земельные участки
Benkovac, Хорватия
860 м²
€ 73,100
In the immediate vicinity of the center of Benkovac there is a building plot of mixed use.Th…
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