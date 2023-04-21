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Земельные участки в Бакар, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Бакар, Хорватия
Земельные участки
Бакар, Хорватия
2 793 м²
Цена по запросу
медь Уникальная земля под застройку общей площадью 2900 м2 в центре, на побережье, в самом …
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