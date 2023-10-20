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Земельные участки в Триадица, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 3 045 м²
Привлекательный угловой участок для жилого дома недалеко от торгового центра «Парадайс» на…
€1,90 млн
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 6 461 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ продает участки в Софии, квартал Триадица, район 49B, ул. В…
€1,80 млн
Realting.com
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