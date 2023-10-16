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Земельные участки в Софийская область, Болгария

32 объекта найдено
Земельные участки в Банкя, Болгария
Земельные участки
Банкя, Болгария
Площадь 3 630 м²
Bestay Property presents a large plot of land with ready documents and a building permit – p…
€1,27 млн
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 867 м²
Агентство КВАДРАТ с удовольствием предложит вам UPI (SMF) в топ-месте! - 4867кв.м на бульв…
€549,999
Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 2 892 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу земельный участок площадью 2892 кв. М на 7-11км бу…
€4,20 млн
Земельные участки в Pancharevo, Болгария
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
Площадь 750 м²
€42,000
Земельные участки в Bozhurishte, Болгария
Земельные участки
Bozhurishte, Болгария
Площадь 10 000 м²
€280,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 7 000 м²
€1,53 млн
Земельные участки в Pancharevo, Болгария
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
Площадь 3 837 м²
€100
Земельные участки в Pancharevo, Болгария
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
Площадь 6 799 м²
€100
Земельные участки в Pancharevo, Болгария
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
Площадь 2 457 м²
€153,000
Земельные участки в Pancharevo, Болгария
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
Площадь 220 000 м²
€1,30 млн
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 6 842 м²
Земельный участок София, кв. Младост, 34, рядом с бульваром Александра Малинова и кольцево…
€4,75 млн
Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 2 227 м²
Агенство недвижимости КВАДРАТ предлагает земельный участок София, Младост, м.Каро, 8Б, ряд…
€2,35 млн
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 465 м²
Земельный участок в Софии, Оборище, 533, ул.   Площадь: 465 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА Технич…
€990,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 473 м²
Участок София, Сердика, 77, Князь Борис I ул.   Площадь: 473 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА…
€600,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 2 406 м²
Земельный участок София, Възраждане, 162, бул. Иван Иванов   Площадь: 2406кв.м. м / Регу…
€2,10 млн
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 6 890 м²
Агенство КВАДРАТ продает земельный участок в Софии, Искар, 502а, просп. Цветана Лазарова. …
€3,00 млн
Земельные участки с Spalni в Mladost, Болгария
Земельные участки с Spalni
Mladost, Болгария
Площадь 6 996 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич   Площадь: 6996 кв. М. / 2 спа…
€4,99 млн
Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 4 769 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич   Площадь: 4769 кв. М. / УПИ -…
€3,30 млн
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 6 461 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ продает участки в Софии, квартал Триадица, район 49B, ул. В…
€1,80 млн
Земельные участки с Spalni в Изгрев, Болгария
Земельные участки с Spalni
Изгрев, Болгария
Площадь 11 929 м²
Земельный участок София, Студентски град,  Крикор Азарян   Квадратура: 5956 кв. М.  - 5973…
€300,000
Земельные участки в Изгрев, Болгария
Земельные участки
Изгрев, Болгария
Площадь 4 967 м²
€1,70 млн
Земельные участки в Изгрев, Болгария
Земельные участки
Изгрев, Болгария
Площадь 6 982 м²
€1,79 млн
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 3 045 м²
Привлекательный угловой участок для жилого дома недалеко от торгового центра «Парадайс» на…
€1,90 млн
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 644 м²
€40,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 322 м²
€20,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 368 м²
€20,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 376 м²
€20,000
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 1 372 м²
€100,000
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 687 м²
€300,000
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 1 761 м²
€220,000
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