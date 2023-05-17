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Realting.com
Болгария
Софийская область
Район Софии (Столична)
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
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30 объектов найдено
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Земельные участки
София, Болгария
4 867 м²
€ 549,999
Агентство КВАДРАТ с удовольствием предложит вам UPI (SMF) в топ-месте! - 4867кв.м на бульв…
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Земельные участки
София, Болгария
2 892 м²
€ 4,200,000
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу земельный участок площадью 2892 кв. М на 7-11км бу…
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Земельные участки
Pancharevo, Болгария
750 м²
€ 42,000
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Земельные участки
София, Болгария
7 000 м²
€ 1,530,000
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Земельные участки
Dolni Pasarel, Болгария
3 837 м²
€ 100
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Земельные участки
Dolni Pasarel, Болгария
6 799 м²
€ 100
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Земельные участки
German, Болгария
2 457 м²
€ 153,000
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Земельные участки
Pancharevo, Болгария
220 000 м²
€ 1,300,000
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Земельные участки
София, Болгария
6 842 м²
€ 4,750,000
Земельный участок София, кв. Младост, 34, рядом с бульваром Александра Малинова и кольцево…
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Земельные участки
София, Болгария
6 996 м²
€ 4,990,000
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич Площадь: 6996 кв. М. / …
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Земельные участки
София, Болгария
465 м²
€ 990,000
Земельный участок в Софии, Оборище, 533, ул. Площадь: 465 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА Т…
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Земельные участки
София, Болгария
473 м²
€ 600,000
Участок София, Сердика, 77, Князь Борис I ул. Площадь: 473 кв. М. Ток: ДА Вод…
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Земельные участки
София, Болгария
2 406 м²
€ 2,100,000
Земельный участок София, Възраждане, 162, бул. Иван Иванов Площадь: 2406кв.м. м /…
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Земельные участки
София, Болгария
6 890 м²
€ 3,000,000
Агенство КВАДРАТ продает земельный участок в Софии, Искар, 502а, просп. Цветана Лазарова. …
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Земельные участки
София, Болгария
2 227 м²
€ 2,350,000
Агенство недвижимости КВАДРАТ предлагает земельный участок София, Младост, м.Каро, 8Б, ряд…
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Земельные участки
София, Болгария
4 769 м²
€ 3,300,000
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич Площадь: 4769 кв. М. / …
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Земельные участки
София, Болгария
6 461 м²
€ 1,800,000
Агентство недвижимости КВАДРАТ продает участки в Софии, квартал Триадица, район 49B, ул. В…
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Земельные участки
София, Болгария
11 929 м²
€ 300,000
Земельный участок София, Студентски град, Крикор Азарян Квадратура: 5956 кв. …
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Земельные участки
София, Болгария
4 967 м²
€ 1,700,000
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Земельные участки
София, Болгария
6 982 м²
€ 1,790,000
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Земельные участки
София, Болгария
3 045 м²
€ 1,900,000
Привлекательный угловой участок для жилого дома недалеко от торгового центра «Парада…
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Земельные участки
София, Болгария
644 м²
€ 40,000
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Земельные участки
София, Болгария
322 м²
€ 20,000
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Земельные участки
София, Болгария
368 м²
€ 20,000
Рекомендовать
Земельные участки
София, Болгария
376 м²
€ 20,000
Рекомендовать
Земельные участки
София, Болгария
1 372 м²
€ 100,000
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Земельные участки
София, Болгария
4 687 м²
€ 300,000
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Земельные участки
София, Болгария
1 761 м²
€ 220,000
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Земельные участки
German, Болгария
1 200 м²
€ 110,000
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Земельные участки
София, Болгария
1 337 м²
€ 120,000
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