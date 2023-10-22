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Земельные участки в Berkovitsa, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Borovtsi, Болгария
Земельные участки
Borovtsi, Болгария
Площадь 54 000 м²
Bestay Property представляет инвестиционный участок, расположенный недалеко от села Боровцы,…
€60,000
Realting.com
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