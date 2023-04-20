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Купить земельный участок в Беларуси

7 объектов найдено
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
❤️ Продажа участка с кирпичным домом в Садовом товариществе Автозаводец в Московском направл…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продаётся участок  в живописном месте! Адрес: СТ Летний Вечер ⭕️ О Вашем будущем участк…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
2 смежных участка  общей площадью 11,54 сотки в живописном месте От города Жодино …
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Два смежных участка общей площадью 10.82 сотки с собственным выходом к речке Плиса. Жив…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 5,479
Продается участок с дачным домиком.  С/Т "Утро", возле д.Лютка, в 6 км от Жод…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается хороший ровный участок под строительство дачи! Частная собственность. Земля черноз…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 3,196
Продаются два смежных угловых участка возле д. Кальники 7,3 и 7,5 соток Участки ровные, не о…
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