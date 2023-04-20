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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Ждановичи, Беларусь
Земельные участки
Ждановичи, Беларусь
36 м²
€ 118,610
Продается земельный участок в аг. Ждановичи! Адрес: аг. Ждановичи, ул. Звёздная ⭕️ О Вашем б…
Земельные участки в Ждановичи, Беларусь
Земельные участки
Ждановичи, Беларусь
27 м²
€ 173,487
Уютное место для постройки Вашего дома. Продажа участка для строительства дома. д, Ждановичи…
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