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Купить земельный участок в Беларуси

6 объектов найдено
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Лот 7416. Звоните для более подробной информации Если у Вас желание строиться в Жабинке либо…
€22,611
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улиц…
€3,311
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Площадь 54 м²
Участок с домом под снос. г. Жабинка. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,1 кв.м, общ. - 54,1 кв.м. Строите…
€4,730
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Площадь 41 м²
Дом под снос в г.Жабинке. 1974 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,9 кв.м, общ.- 40,9 кв.м, жил.- 23,9…
€14,853
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Площадь 21 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1890 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,5 кв.м, общ.- 21,0 кв.м, жи…
€4,446
Земельные участки в Жабинка, Беларусь
Земельные участки
Жабинка, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,7 кв.м, общ.- 39,7 кв.м, жи…
€16,745
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