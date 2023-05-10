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Купить земельный участок в Беларуси

11 объектов найдено
Земельные участки в Ждановичи, Беларусь
Земельные участки
Ждановичи, Беларусь
Площадь 36 м²
€ 118,471
Земельные участки в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,944
Земельные участки в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Ждановичи, Беларусь
Земельные участки
Ждановичи, Беларусь
Площадь 27 м²
€ 173,284
Земельные участки в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
€ 173,284
Земельные участки в Тарасово, Беларусь
Земельные участки
Тарасово, Беларусь
€ 31,921
Земельные участки в Тарасово, Беларусь
Земельные участки
Тарасово, Беларусь
€ 31,921
Земельные участки в Ратомка, Беларусь
Земельные участки
Ратомка, Беларусь
Площадь 95 м²
€ 65,665
Земельные участки в Тарасово, Беларусь
Земельные участки
Тарасово, Беларусь
€ 72,962
Земельные участки в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 228,005
Земельные участки в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
€ 41,953
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