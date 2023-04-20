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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Заславль, Беларусь
Земельные участки
Заславль, Беларусь
63 м²
€ 63,825
Продаётся крайний участок 10,44 сот. на берегу минского моря, напротив застройки не будет! У…
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