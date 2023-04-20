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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Заболотский сельский Совет
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29 объектов найдено
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Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок в СТ «Подигрушье». 25 км от МКАД, Смолевичский р-н, Озерицко-С…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Продаётся престижный земельный участок 10 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 7,213
Продается замечательный земельный участок недалеко от станции «Домашаны» в…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,718
Продаётся земельный участок 11,41 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продаётся участок 9,89 сотки в СТ Здоровье 95, Смолевичский р-н, Минская обл, Московское нап…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Продаётся участок 10,05 сотки в СТ Здоровье 95, Смолевичский р-н, Минская обл, Московск…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
7 м²
€ 14,609
Продаётся земельный участок 11,06 соток в закрытом садовом товариществе СТ&…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
7 м²
€ 12,783
Продаётся земельный участок 11,05 соток в закрытом садовом товариществе СТ«Лавин…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продаётся престижный земельный участок 10,80 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Миколаевичи, Беларусь
€ 9,040
Продается отличный участок 25 соток со снесенным домом со всеми коммуникациями в дер. Микола…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 15,066
Продается отличный, ровный земельный участок 10.53 сотки для вашего загородного …
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 16,436
К продаже предлагается участок в хорошем месте 15км от границы города Минска ( направле…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 18,170
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Отличная логистика и природное уединение. Дере…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,545
Продается участок без построек в престижном садовом товариществе (коттеджная застройка). Уча…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 6,574
Продается ровный участок 10,30 соток в СТ АМКОДОР-1 в 25 км от МКАД, Московское напр, С…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продаётся земельный участок 10,51 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продаётся земельный участок 10,51 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаются престижные земельные участки 10-12 соток в концептуальных закрытых коттеджных посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 22,827
Продаётся престижный земельный участок 10,16 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 17,349
Продаётся престижный земельный участок 10,01 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся престижный земельный участок 10,67 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся престижный земельный участок 10,67 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 24,653
Продаётся престижный земельный участок 10,07 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 24,653
Продаётся престижный земельный участок 10,07 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся престижный земельный участок 10,53 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,170
Продается земельный участок в СТ «Лавина-2014» возле д. Гончаровка Смолевическог…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся земельный участок 11,95 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся престижный земельный участок 11,95 соток в концептуальном закрытом коттеджном посё…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 5,752
Продается отличный земельный участок с садовым домиком в СТ "Рамонак". Товариществ…
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