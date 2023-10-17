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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Высокое, Беларусь
Земельные участки
Высокое, Беларусь
Площадь 147 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Каменецком р-не…
€9,664
Земельные участки в Высокое, Беларусь
Земельные участки
Высокое, Беларусь
Земельный участок с домом под снос. Каменецкий р-он. Строительный брус / шифер. 1 этаж. Общ.…
€3,600
Realting.com
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