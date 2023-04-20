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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Витебск, Беларусь
Земельные участки
Витебск, Беларусь
€ 32,871
Продается земельный участок по ул. Сенненская, д.7 в Лучёсе. Площадь участка 8,86 соток. С в…
Земельные участки в Витебск, Беларусь
Земельные участки
Витебск, Беларусь
€ 9,770
Продается земельный участок по ул. Новотракторная. Старый дом уже убран. Есть проект на дом,…
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