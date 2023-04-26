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Земельные участки
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 9,109
Продается участок 16 соток в д. Кузьмишки Вилейского района. Площадь участка - 16,69 сотки. …
Земельные участки
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 22,773
Продается земельный участок с незавершенным законсервированным капитальным строением в живоп…
Земельные участки
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 13,664
Большой участок с незавершенным законсервированным строением. На участке фундамент 9*9* (пла…
Земельные участки
Вязынь, Беларусь
70 м²
€ 9,109
Большой бонус данного расположения участка, сзади участка протекает река Илия. Прямого выход…
Земельные участки
Вязынь, Беларусь
€ 8,107
Продается отличный участок в аг. Вязынь. Минская обл., Вилейский р-н, 67 км от МКАД. …
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