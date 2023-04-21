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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Веселовский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Участок площадью 0,1419 га в тихом, живописном, исторически примечательном месте. В 1812 год…
Земельные участки в Веселово, Беларусь
Земельные участки
Веселово, Беларусь
€ 9,040
Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома. На участке есть фундамент. П…
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