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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Продаётся участок размером 6 соток. Осиповичский район, водоохранная зона. На участке устано…
€7,566
Realting.com
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