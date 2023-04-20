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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Вязынь, Беларусь
Земельные участки
Вязынь, Беларусь
70 м²
€ 9,131
Большой бонус данного расположения участка, сзади участка протекает река Илия. Прямого выход…
Земельные участки в Вязынь, Беларусь
Земельные участки
Вязынь, Беларусь
€ 8,126
Продается отличный участок в аг. Вязынь. Минская обл., Вилейский р-н, 67 км от МКАД.   …
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