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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Долбизно, Беларусь
Земельные участки
Долбизно, Беларусь
Площадь 38 м²
Дом под снос. Каменецкий р-н. Строительный брус / обрезная доска / шифер. 1 этаж. Общ.СНБ - …
€1,892
Realting.com
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