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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Семёновичи, Беларусь
Земельные участки
Семёновичи, Беларусь
63 м²
€ 11,265
Продается участок с домом в белорусских традициях, на берегу реки Усса! Минская обл., Узденс…
Земельные участки в Узденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Узденский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,858
Предлагается участок с домом под реконструкцию в д. Заболотье, рядом с городом Узда. Ми…
Земельные участки в Узденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Узденский сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 6,308
Продается участок со старым домом под снос в красивом месте. Дом из сруба около 200 кв.метро…
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