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Купить земельный участок в Беларуси

12 объектов найдено
Земельные участки в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дещенский сельский Совет, Беларусь
€ 6,300
Дача в садовом товариществе Журавинка-Садовый. Адрес: СТ Журавинка-Садовый ⭕️ О Вашем будуще…
Земельные участки в Озерский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продается, в д. Сороковщина, (новая перспективная застройка), в 28 км от МКАД, Слуцкое напра…
Земельные участки в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дещенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,643
Продаётся участок в с/т Наука-плюс. Участок находится в 40 км от МКАД, Слуцкое направление. …
Земельные участки в Семёновичи, Беларусь
Земельные участки
Семёновичи, Беларусь
63 м²
€ 11,414
Продается участок с домом в белорусских традициях, на берегу реки Усса! Минская обл., Узденс…
Земельные участки в Узденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Узденский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,935
Предлагается участок с домом под реконструкцию в д. Заболотье, рядом с городом Узда. Ми…
Земельные участки в Узденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Узденский сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 6,392
Продается участок со старым домом под снос в красивом месте. Дом из сруба около 200 кв.метро…
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
€ 7,305
Продается земельный участок в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД …
Земельные участки в Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 17,349
Прекрасный,  ровный участок 10 соток вблизи леса. Чистая, плодородная земля, адекватные…
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
€ 25,566
Участок под строительство агроусадьбы, зданий, бизнеса! Огорожен участок забором. На участке…
Земельные участки в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дещенский сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продается ровный большой участок под строительство дачи. На участке имеется не зарегистриров…
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
56 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Озерский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерский сельский Совет, Беларусь
€ 19,175
Продается перспективный участок в коттеджной застройке, рядом со столицей. Деревня Соро…
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