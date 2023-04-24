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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Усяжский сельский Совет
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 5,368
Продается участок 13 соток в СТ Росинка 1 Адрес: Росинка 1 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Отл…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,774
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адреc: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 3,275
Продаётся участок в живописном месте ! Адрес: СТ Журавинка ❤️ Продажа участка в Садовом това…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,774
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адрес: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 4,913
Продается земельный участок с домом в д. Сутоки. Минская обл., Смолевичский р-н, 50 км от МК…
Земельные участки
Усяж, Беларусь
€ 22,744
Продается участок 25 соток с недостроенным домом в д.Шпаковщина,Смолевического р-на. Предмет…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 8,188
Продается участок п.Усяж,деревня Шпаковщина.25 соток,рядом лес.Газ по деревне,электричество …
Земельные участки
Курково, Беларусь
€ 10,007
Участок 0,1496 га находится в аг. Курково ул.Восточная Смолевичс…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 4,367
Продается прекрасный участок 10 соток в садовом товариществе "Кал…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 3,548
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 4,549
Продается участок под строительство жилого дома. Участок куплен на аукционе. Имеет незначите…
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