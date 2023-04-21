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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Ситники, Беларусь
Земельные участки
Ситники, Беларусь
130 м²
€ 17,257
Участок в живописном месте рядом со Свислочью Адрес: д. Слобода, ул. Старослободская  ❤…
Земельные участки в Турин, Беларусь
Земельные участки
Турин, Беларусь
€ 5,935
Продается участок в аг. Турин Пуховичского района 56 км от МКАД Могилевское направление, в а…
Земельные участки в Туринский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Туринский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 40,998
Участок - 13,72 сотки, жилой дом – 126 м2, подвал – 43 м2, пристройка – 28…
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