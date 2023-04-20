Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брестский район
  5. Тельминский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

7 объектов найдено
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,958
Продажа участка со строением под снос в Брестском районе, Жабинковское направление. Дом 1938…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
€ 5,570
Лот 6998. Вашему вниманию участок 6 соток с летним домиком в активно застраивающемся товарищ…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 17,805
Лот 6418. В продаже участок с коробкой дома в деревне Ракитницкого с/с. Стены - газосиликатн…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 36,067
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Лот 6299. В продаже дачный участок 10 соток На участке скважина, свет, газ. В глубине находи…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,958
Продается два садовых участка с домом в Брестском р-не в деревне Бульково по ул. Речная. Ком…
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Срочно продается!!!Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству…
Realting.com
Перейти