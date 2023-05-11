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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 2,641
Продается участок 25 соток в Столбцовском районе, Старосверженский с/с, д. Новая Веска, ул. …
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