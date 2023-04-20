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Купить земельный участок в Беларуси

6 объектов найдено
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
11 м²
€ 6,574
Земельный участок  в садовом товариществе " Надежда-ИНВ",  рядом с Минск…
Земельные участки в Станьково, Беларусь
Земельные участки
Станьково, Беларусь
€ 9,040
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 7,213
Продается участок в СТ Пятигорье-2
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Продается участок 10 соток в живописном месте, садовое товарищество Пятигорье-2, Д…
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
€ 12,327
Продается ровный хороший участок в деревне недалеко от реки под строительство дома по Брестк…
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продается земельный участок в садоводческом товариществе «Пятигорье-6». Минская …
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