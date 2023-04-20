Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Червенский район
  5. Смиловичский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается участок в СТ "Купава-94" 22 км от МКАД Могилевское направление.&nbs…
Земельные участки в Журавковичи, Беларусь
Земельные участки
Журавковичи, Беларусь
€ 12,783
Продается участок в г.п. Смиловичи, 25 соток земли, газ рядом, есть электричество.   Ря…
Земельные участки в Смиловичи, Беларусь
Земельные участки
Смиловичи, Беларусь
92 м²
€ 19,997
Красивые места. Рядом река. Хорошее транспортное расположение 
Realting.com
Перейти