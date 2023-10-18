ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Беларусь
Смолевичи
Купить земельный участок в Беларуси
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Продажа дачного домика в СТ Перхурово. 15 км от г. Минска. Хорошие подъездные пути. Участок …
€17,498
Рекомендовать
Земельные участки
Брест, Беларусь
Земельный участок в г.Бресте. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы оплачен…
€41,616
Рекомендовать
Земельные участки
Брест, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€3,121
Рекомендовать
Земельные участки с садом, с теплицей
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
8 м²
Продается ровный хороший участок площадью 8 соток. Пуховичское направление. Электричество по…
€2,837
Рекомендовать
Земельные участки
Миколаевичи, Беларусь
57 м²
Продается отличный участок 25 соток со снесенным домом со всеми коммуникациями в дер. Микола…
€8,512
Рекомендовать
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Участок в живописном месте, рядом с лесом в благоустроенном садовом товариществе, ровный, об…
€6,621
Рекомендовать
Земельные участки
Старинки, Беларусь
Продается участок площадью 10 соток в современном СТ "Пограничник" 35 км от МКАД Брестское н…
€13,147
Рекомендовать
Земельные участки
Коробчицы, Беларусь
Продаются два дачных участка в СТ «Ореховая роща» участок 303 площадью 0.0800 га и участок 3…
€7,567
Рекомендовать
Земельные участки с баней
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Продаётся премиальный земельный участок вблизи водохранилища «Вяча» в закрытом СТ «Новые хут…
€41,616
Рекомендовать
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Продается ровный ухоженный участок в СТ Полянка-2008,Лошанский сельсовет, Минский район Пло…
€10,877
Рекомендовать
Земельные участки
Степанки, Беларусь
41 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1920 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,4 кв.м, общ.- 41,4 кв.м, жи…
€1,608
Рекомендовать
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Продаётся участок в современном СТ «АЛЕСЯ» 23 км от МКАД Брестское направление и 20 км от МК…
€10,404
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL