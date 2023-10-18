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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Сигневичи, Беларусь
Земельные участки
Сигневичи, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 29,6 кв.м, общ.- 29,6 кв.м, жил.-…
€17,971
Realting.com
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