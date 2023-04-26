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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Сеница, Беларусь
Земельные участки
Сеница, Беларусь
€ 47,367
Продается земельный участок 13,96 соток для ведения личного подсобного хозяйства аг. Сеница,…
Земельные участки в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 35,525
      Земельный участок ровный, ухоженный, правильной формы,  в частной …
Земельные участки в Сеница, Беларусь
Земельные участки
Сеница, Беларусь
€ 601,201
Земельные участки в Сеница, Беларусь
Земельные участки
Сеница, Беларусь
50 м²
€ 227,728
Участок с выходом к озеру с возможностью постройки причала! Расположен на тихой улице закрыт…
Земельные участки в Сеница, Беларусь
Земельные участки
Сеница, Беларусь
€ 15,485
Участок в Сенице с отличным месторасположением в коттеджной застройке.   Земельный учас…
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