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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки с садом в Серяги, Беларусь
Земельные участки с садом
Серяги, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся участок в пожизненно-наследуемом владении с домом, требующим ремонта. Дом можно сн…
€5,515
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