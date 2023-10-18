Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Беларусь
  4. Шумилинский район

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Добейский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добейский сельский Совет, Беларусь
Продается участок в часе езды от Витебска. Деревня расположена в окружении леса, между двух …
€70,937
Realting.com
Перейти