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Минская область
Минский район
Щомыслицкий сельский Совет
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 43,828
Продается земельный участок, площадью 22,88 соток в д. Прилукская слобода ( Щомыслицкий…
Земельные участки
Волковичи, Беларусь
70 м²
€ 74,873
Продается участок на берегу водохранилища Птичь с домом в деревне Волковичи Минского р-на Ми…
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 54,694
Вы присматриваете живописное место для строительства дома своей мечты? - Обратите внимание н…
Земельные участки
Городище, Беларусь
450 м²
Цена по запросу
Земельный учасок 15 соток, от МКАД 8 км. Находится на возвышенности, открывается красивый ви…
Земельные участки
Городище, Беларусь
322 м²
€ 108,658
Продаётся отличный ровный участок в 9 км от МКАД с незавершённым законсервированным домом (8…
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 41,089
Участок 45 соток с жилым домом в ближайшем пригороде Минска. Частная собственность. Участки…
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 37,437
Большой участок для строительства собственного дома возле Минска. 10 км от МК…
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 38,350
Продается земельный участок 0,1035 га по Брестскому направлению 10 км от МКАД, С…
Земельные участки
Городище, Беларусь
€ 36,524
Предлагаем вам плодородный, обработанный участок в истоках Минска, большой и развитой деревн…
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 22,371
Продается земельный участок под Минском, 10 соток В десяти км от МКАД в зеленой зоне, на гра…
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