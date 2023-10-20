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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1921 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,8 кв.м, общ.- 39,8 кв.м, жи…
€2,173
Земельные участки в Степанки, Беларусь
Земельные участки
Степанки, Беларусь
Площадь 41 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1920 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,4 кв.м, общ.- 41,4 кв.м, жи…
€1,606
Земельные участки в Степанки, Беларусь
Земельные участки
Степанки, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Жабинковском р-…
€5,668
Realting.com
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