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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Шашковский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 7,761
В продаже участок с фундаментом, 25 соток в частной собственности  в деревне Великая Гу…
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