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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Шершунский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 10,044
Продается участок в частной собственности, куплен на аукционе На участке имеется недостроенн…
Земельные участки в Новый Двор, Беларусь
Земельные участки
Новый Двор, Беларусь
49 м²
€ 13,696
Участок 20 соток УГЛОВОЙ!  Асфальт, центральный ВОДОПРОВОД выходит с 2-х сторон от учас…
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