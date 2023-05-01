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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
€ 22,705
В 13 км от Минска,возле Самохвалович, продается участок 25 соток для строительства и обслужи…
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