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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Рясна, Беларусь
Земельные участки
Рясна, Беларусь
Площадь 38 м²
Дом под снос в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,1 кв.м, общ.- 37,9 кв.м, жил.- 22,5 кв.…
€3,216
Realting.com
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