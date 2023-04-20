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Купить земельный участок в Беларуси

22 объекта найдено
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 3,470
Участок в СТ "Кристалл-сад" в Воложинском районе, рядом с д.Турковщина. Маршрутки …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
Продаются 2 смежных участка по 5 соток каждый (20м*25м). Есть возможность продажи каждого уч…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продаётся участок площадью 10,65 соток в 31 км от Минска (от МКАД) в Молодечненском направле…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продается участок в живописном месте. На участке в 10 соток залит фундамент 10х12 метров. Вы…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 19,357
Весна! А это значит, что наступает отличное время для выбора и приобретения участка, чтобы в…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 17,257
Продается участок под строительство дома в ликвидном месте по Гродненской трассе. На данный …
Земельные участки в Выгоничи, Беларусь
Земельные участки
Выгоничи, Беларусь
€ 16,892
Продается участок в живописном месте, в 30 км от МКАД, Раковское ( Гродненское) направление,…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 31,958
Продается земельный участок с незавершенным строительством (бани с террасой) в 3 км от г. Ра…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 5,661
Продается участок 10,5 соток в с/т "Заранак". 24 км от кольцевой, 800 м от второй …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается участок 9,38 соток. Прекрасное место для жизни. Удобный подъезд. Хорошая дорога. Р…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 22,736
Продается замечательная просторная и светлая дача рядом с лесом в СТ "Заранак"! &n…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 17,805
Продается замечательная, уютная дача с просторным земельным участком в 20 соток (!!) рядом с…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 14,153
Продается замечательная, уютная дача с просторным земельным участком в 10соток (!!) рядом с …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 4,748
Продается участок в частной собственности под строительство дачи в 2.8 км от Петришек. На уч…
Земельные участки в Раков, Беларусь
Земельные участки
Раков, Беларусь
112 м²
€ 13,240
Продается Участок 15,38 сот. с незавершенным законсервированным капитальным строением в…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 8,126
Земельный участок в СТ Свитанок-1993. Расположен между МКАД и МКАД-2 в 20км от Минска, в 5 к…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 3,287
Продается отличный участок недалеко от Минска в с/т Березка
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 21,823
Желаете получить эстетическое удовольствие от природы, вдали от шума и городской суеты! Это …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 21,823
Желаете получить эстетическое удовольствие от природы, вдали от шума и городской суеты! Это …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
14 м²
€ 21,823
Желаете получить эстетическое удовольствие от природы, вдали от шума и городской суеты! Это …
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 3,196
Уникальное, тихое, спокойное место для строительство загородного жилого дома в 30 км от МКАД…
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 8,218
Участок куплен на аукционе. Красивейшее место, природа тишина! Первые письменные упоминания …
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